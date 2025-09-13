السبت 13 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

بعد نجاح حفل جدة، أحلام تحيي حفلا جديدا في السعودية 22 سبتمبر

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

تحيي المطربة الإماراتية أحلام الشامسي حفلا جديدا في المملكة العربية السعودية يوم 22 سبتمبر الجاري.

 

ويقام الحفل في المنطقة الشرقية، والتي تغني فيها أحلام لأول مرة، ويأتي الحفل بعد نجاح حفلها  في مدينة جدة.

 

وأحيت أحلام أمس الجمعة حفلا على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

 

أحلام في مهرجان قرطاج

 

كانت أحلام شاركت مؤخرا في مهرجان قرطاج بتونس. ووجهت أحلام رسالة شكر للجمهور التونسي، خلال ختام مهرجان قرطاج، قائلة: كبرتوني.. شكرًا على اختياري للمشاركة في ختام مهرجان قرطاج، وأتمنى أنا بنت الإمارات أكون شرفت بلدي.

 

 

كما طلب أحد الصحفيين من أحلام خلال المؤتمر أن تقوم بتوجيه رسالة للفنانة  أنغام، التي تمر بوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة، لتظهر عليها علامات الحزن الشديد، قبل أن تجهش بالبكاء.

 

وقالت أحلام إن الحديث عن أنغام يؤلمها، مؤكدة أنها تمر بظرف صحي دقيق، معربة عن حزنها الشديد لما تعانيه. 

وناشدت الحضور الدعاء لها، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة قريبا إلى جمهورها ومحبيها.

