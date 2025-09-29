الإثنين 29 سبتمبر 2025
الخروج الآمن وتحسين الترتيب، حسابات خاصة للأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

الدوري المصري، يدخل الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، أمام الزمالك في ديربي القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

ويسعى عماد النحاس المدير الفني للأهلي ولاعبيه لتحقيق عدد كبير من المكاسب خلال مباراتهم اليوم أمام الزمالك، من خلال الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

الخروج الآمن

يدخل عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي مباراة الليلة، وهدفه   تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صورته أمام الجماهير الحمراء، وترك ذكرى جيدة قبل رحيله المحتوم فور الإعلان الرسمي عن مدير فني أجنبي جديد للقلعة الحمراء.

تحسين الترتيب في الدوري

كما تسعى كتيبة المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل تحسن مركزها في ترتيب الدوري المصري، حيث يضمن الفوز وصول رصيد الأهلي إلى 15 نقطة من 8 مباريات وهو ما يضمن تواجده في المراكز الـ4 الأولى، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ17 من 9 مباريات.

