الخروج الآمن وتحسين الترتيب، حسابات خاصة للأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

الدوري المصري، يدخل الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، أمام الزمالك في ديربي القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين.

ويسعى عماد النحاس المدير الفني للأهلي ولاعبيه لتحقيق عدد كبير من المكاسب خلال مباراتهم اليوم أمام الزمالك، من خلال الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

الخروج الآمن

يدخل عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي مباراة الليلة، وهدفه تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صورته أمام الجماهير الحمراء، وترك ذكرى جيدة قبل رحيله المحتوم فور الإعلان الرسمي عن مدير فني أجنبي جديد للقلعة الحمراء.

تحسين الترتيب في الدوري

كما تسعى كتيبة المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل تحسن مركزها في ترتيب الدوري المصري، حيث يضمن الفوز وصول رصيد الأهلي إلى 15 نقطة من 8 مباريات وهو ما يضمن تواجده في المراكز الـ4 الأولى، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الـ17 من 9 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.