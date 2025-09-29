موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب القمة 131
تصل حافلة الأهلي إلى ملعب القاهرة الدولي في السادسة والنصف مساء اليوم استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري
ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.
القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك
وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.
