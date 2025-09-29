الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف في مصلحة الطب الشرعي (رابط للتقديم)

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة

 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين (15) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، و(29) في وظيفة معاون طبيب شرعي ميداني بالدرجة الوظيفية الثالثة وذلك وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين (17) في وظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) وذلك وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 15 حتى 28 أكتوبر 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي هنا 

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

