في ذكرى رحيله الـ 17، أبرز المحطات في حياة الفريق أول يوسف صبري

في مثل هذا اليوم، 29 سبتمبر عام 2008، رحل عن عالمنا الفريق أول يوسف صبري أبو طالب عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء العسكري والمدني، وقد شيّع جثمانه في جنازة عسكرية مهيبة، تقديرًا لدوره الكبير في خدمة الوطن.

وبمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرحيله، تستعرض فيتو أبرز محطات حياة الفريق أول يوسف صبري أبو طالب، أحد رموز العسكرية المصرية، ومشاركته البارزة في حرب أكتوبر المجيدة، إلى جانب المناصب التي تقلدها والأوسمة التي نالها.

نشأته وبداياته العسكرية

تاريخ الميلاد: 24 مايو 1929

مكان الميلاد: محافظة القاهرة

الوفاة: 29 سبتمبر 2008 (عن 79 عامًا)

ولد الفريق أول يوسف صبري أبو طالب لأسرة ميسورة الحال، وبدأ مشواره التعليمي بالحصول على الشهادة الابتدائية عام 1941، ثم التوجيهية عام 1946.

التحق بالكلية الحربية في العام نفسه، وتخرج فيها في 1 أغسطس 1948، ضابطًا بسلاح المدفعية.

مسيرته العسكرية

على مدار أكثر من أربعة عقود، تدرّج في عدة مواقع قيادية داخل سلاح المدفعية، منها:

كبير المعلمين بمعهد مدفعية القوات المسلحة

قائد مدفعية الفرقة السادسة مشاة ميكانيكي

رئيس أركان مدفعية الجيش الثالث الميداني

قائد مدفعية الجيش الثالث الميداني

رئيس أركان إدارة المدفعية عام 1971

وكان يشغل منصب رئيس أركان إدارة المدفعية وقت اندلاع حرب أكتوبر 1973، حيث لعبت المدفعية دورًا محوريًا في التمهيد النيراني لعبور قناة السويس وتطوير الهجوم شرقًا.

وفي ديسمبر 1973، كرمه الرئيس الراحل أنور السادات، ومنحه نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى، ورقّاه إلى رتبة اللواء.

ثم توالت المناصب:

مدير سلاح المدفعية (يونيو 1974)

مساعد وزير الدفاع (1979 - 1980)

إحالته للتقاعد في مايو 1980

المناصب المدنية

بعد خدمته العسكرية، تولى عدة مناصب مدنية مهمة، منها:

محافظ شمال سيناء (مايو 1980 - أغسطس 1982)

وزير التنمية المحلية (أغسطس 1982 - مارس 1983)

محافظ القاهرة (مارس 1983 - أبريل 1989)

وفي تحول لافت، عاد إلى المؤسسة العسكرية عام 1989، ليتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 16 أبريل 1989، وظل في المنصب حتى عام 1991، وشارك خلال تلك الفترة في حرب تحرير الكويت 1990.

بعد التقاعد

عضو مجلس الشورى (1991)

عضو المجالس القومية المتخصصة برئاسة الجمهورية حتى وفاته.

الأوسمة والنياشين

على مدار خدمته التي امتدت لـ 43 عامًا، حصل الفريق أول يوسف صبري أبو طالب على العديد من الأوسمة والنياشين تقديرًا لجهوده، أبرزها:

وسام الجمهورية من الدرجة الأولى

نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى

وسام التحرير

وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة

وسام العلوم والفنون

نوط الواجب العسكري

نوط الشجاعة العسكري

نوط التدريب

نوط الخدمة الممتازة

نوط التعبئة

نوط النصر

نوط الاستقلال

