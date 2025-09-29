"الصحفيين" و"العربية للتصنيع" يوقّعان اتفاقية تعاون مشترك لبناء مدينة الصحفيين، غدًا

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين: إن النقابة توقّع غدًا الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، كما يشمل التعاون المشترك في مجال المشروعات، التي تقوم بها الهيئة والمجالات العقارية والطاقة الخضراء والتدريب والتطوير.

بروتوكول بين الصحفيين وهيئة التصنيع

يقوم بتوقيع البروتوكول اللواء مهندس إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية مفوضًا عن رئيس الهيئة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين ممثلًا للنقابة.



يحضر حفل التوقيع، الذي يقام في الدور الثالث بنقابة الصحفيين الواحدة ظهر غدٍ الثلاثاء عدد من قيادات الشركة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مشروع بناء مدينة الصحفيين على مساحة 30.9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر بهدف توفير بيئة سكنية تتسم بالراحة والرفاهية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دور الهيئة لتنفيذ الإستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج فيما يخص التنمية الاستثمارية.

