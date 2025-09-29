مصدر أمني ينفي محاولة سجناء التخلص من حياتهم بسبب نقلهم إلى مركز تأهيل آخر

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام وتهديدهم بالانتحار لتضررهم من نقلهم لمركز آخر.

وأكد المصدر على عدم وجود أية إضرابات داخل أيًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنه يتم نقل النزلاء بين مراكز الإصلاح لعرضهم على المحاكم المختصة وأن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

