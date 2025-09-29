الإثنين 29 سبتمبر 2025
حوادث

مصدر أمني ينفي محاولة سجناء التخلص من حياتهم بسبب نقلهم إلى مركز تأهيل آخر

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام وتهديدهم بالانتحار لتضررهم من نقلهم لمركز آخر. 

وأكد المصدر على عدم وجود أية إضرابات داخل أيًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنه يتم نقل النزلاء بين مراكز الإصلاح لعرضهم على المحاكم المختصة وأن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.

