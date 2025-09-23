مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاءات جماعة الإخوان حول أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد قيادات الجماعة الإرهابية، نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، لانتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.

وأكد المصدر أن النزيل المذكور غير مضرب عن الطعام ويتم معاملته وفق الضوابط القانونية المعمول بها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات تأتي في إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بهدف الحصول على استثناءات لعناصرها خارج الأطر القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.