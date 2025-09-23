الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة ادعاءات جماعة الإخوان حول أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل،
مراكز الإصلاح والتأهيل، فيتو

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد قيادات الجماعة الإرهابية، نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، لانتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.

وأكد المصدر أن النزيل المذكور غير مضرب عن الطعام ويتم معاملته وفق الضوابط القانونية المعمول بها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات تأتي في إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بهدف الحصول على استثناءات لعناصرها خارج الأطر القانونية.

