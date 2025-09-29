الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، اضطراب حركة الملاحة بخليج السويس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40:50 كم، وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

