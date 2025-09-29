حالات يحظر فيها استبدال أو إرجاع السلع بعد شرائها وفقا لقانون حماية المستهلك

تضمن قانون حماية المستهلك، عدة ضوابط لاستبدال أو إعادة السلع والمنتجات بعد الشراء، لكنه استثنى بعض الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك طلب استرجاع المنتج أو استبداله، حفاظًا على سلامة الاستخدام أو طبيعة السلعة.

للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14يوم

وطبقا لنص المادة 13 من القانون، فإنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.

وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

حالات لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة

واستثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة 13، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:



1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

