حماية المستهلك يلزم الموردين باسترجاع السلع المعيبة دون أعباء مالية إضافية

يرسخ قانون حماية المستهلك المصري منظومة متكاملة من المواد التي تُلزم التجار والموردين بتوفير أعلى درجات الحماية للمستهلك، بدءًا من مرحلة الشراء وحتى ما بعد البيع، مع ضمان حقه في استرجاع أو استبدال السلع المعيبة دون أي أعباء إضافية.

ووفقًا لأحكام القانون، يتمتع المستهلك بحق الحصول على بيانات واضحة ومقروءة على السلعة أو المنتج، تتضمن جميع المعلومات التي تفرضها المواصفات الرسمية.

كما يحق له، بناءً على طلبه، الحصول على فاتورة تفصيلية تثبت التعامل أو التعاقد، تشمل تاريخ الشراء أو التعاقد، وسعر المنتج، ومواصفاته، وطبيعته، ونوعيّته، وكميته، دون تحميله أي مصروفات إضافية.

التزامات الموردين

وألزم القانون الموردين بمجموعة من الإجراءات الصارمة حال اكتشاف أي عيب في المنتج، وفي حال العلم بوجود خلل، يتوجب على المورد التوقف الفوري عن الإنتاج أو التداول، وتحذير المستهلكين من استخدام المنتج المعيب. كما يلتزم – بناءً على طلب المستهلك – باستبدال المنتج أو إصلاحه أو استرداده مع رد قيمته كاملة دون أي تكلفة.

ويُلزم التشريع المورد بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن العيب وأضراره المحتملة في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه به. وإذا كان العيب يشكل خطرًا على صحة أو سلامة المستهلك، يتعين إخطار الجهاز فورًا، مع نشر تحذيرات في الصحف اليومية أو التواصل المباشر مع المستهلكين.

حق الاستبدال في حالة الأعطال المتكررة

ينص القانون على أحقية المستهلك في استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل إذا تكرر العطل أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى من الشراء أو خلال فترة الضمان – أيهما أقصر – شريطة أن يثبت المستهلك عدد مرات الإصلاح من خلال إيصالات الصيانة أو شهادة الضمان.

شهادة الضمان

ويُعرف القانون شهادة الضمان بأنها مستند مكتوب يقدمه البائع أو مركز الخدمة للمشتري، يتعهد فيه المنتج أو وكيله بأن يكون المنتج غير معيب، وأن يؤدي وظيفته طبقًا للمواصفات خلال فترة الضمان. وتشمل الشهادة التزامًا كاملًا بتحمل تكاليف أعمال الإصلاح أو الصيانة، مع توفير قطع غيار أصلية وجديدة طوال مدة الضمان.

ويؤكد قانون حماية المستهلك حرص الدولة على صون حقوق المواطنين، وإرساء قواعد سوق عادلة تحقق التوازن بين التاجر والمستهلك، وتمنح المستهلك الثقة في المنتجات المتداولة داخل الأسواق المصرية

