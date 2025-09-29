وزير التموين: إطلاق العلامة التجارية "كاري ٱون" لتقديم خدمة شمولية للمواطنين بأسعار تنافسية

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاقة جديدة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية "كاري أون"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة شمولية متميزة للمواطنين في مختلف المحافظات، تتيح لهم الحصول على الدعم التمويني وشراء السلع بأسعار أفضل من السوق.

وأضاف الوزير أن التغيير الذي تشهده المجمعات الاستهلاكية الشهيرة يقتصر على الشكل والاسم والخدمة، بينما يظل الجوهر كما هو: خدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن "كاريون" ستوفر المنتجات المصرية والسلع الغذائية المتنوعة، مع رفض التعامل مع أي مورد لا يقدم أسعارًا مميزة تقل عن سعر السوق.

وأشار وزير التموين إلى أن التطوير لا يقتصر على السلع فقط، بل يمتد ليشمل جودة الخدمة وطرق الدفع الحديثة ونظم التعامل مع المواطنين، إضافة إلى مميزات جديدة مثل نقاط مكافآت على البطاقات التموينية وخدمات إضافية تضاهي ما تقدمه كبرى المتاجر المحلية والدولية.

وأكد الوزير أن خطة التطوير تشمل أكثر من 1060 منفذًا استهلاكيًّا وأكثر من 30 ألف بقال تقليدي، موضحًا أن عملية التطوير بدأت بالفعل ولن تتوقف حتى يتم تحديث جميع المنافذ بالشكل الجديد.

كما شدد على أن الأسعار ستظل قائمة على سياسة "الربح المقبول والمدروس"، بما يضمن الإقبال الكبير من المواطنين وتوفير السلع بشكل مستمر.

وأضاف أن هذا التطوير يأتي استكمالًا لمبادرات الوزارة مثل الأوكازيون الصيفي، ومعرض "أهلا مدارس"، وسوق اليوم الواحد، والتي تمثل جميعها نقاط اتصال مباشرة مع المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون مع التجار والمصنعين والسلاسل التجارية المختلفة، إلى جانب جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يعزز من استقرار الأسواق وتوافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأكد أن رحلة التطوير "بدأت ولن تتوقف"، وأن الهدف الأساسي سيظل دائمًا هو خدمة المواطن المصري وتوفير السلع بأسعار عادلة وجودة مضمونة.

