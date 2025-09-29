الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الزمالك السابق: مباراة القمة خارج التوقعات ولن تكون حاسمة لبطل الدوري

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحظى دائمًا بزخم استثنائي، كونها من أبرز المواجهات في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، مشددًا على أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة للاعبين لإبراز قدراتهم.

 

أيمن منصور يتحدث عن القمة

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي الزمالك مطالبون بالتركيز في المباراة وتقديم أفضل ما لديهم بعيدًا عن أي أمور جانبية مثل أزمة المستحقات المتأخرة، مضيفًا أن جماهير القلعة البيضاء تثق في قدرة لاعبي الفريق على الظهور بشكل قوي ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن المدربين سيكونان كلمة السر في حسم نتيجة القمة، نظرًا لاختلاف ظروف وضغوط المباريات، مستشهدًا بمشاركة لاعبين بارزين في مواجهات سابقة مثل عبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر وأحمد فتوح، مؤكدًا أن مباراة القمة لا تخضع للتوقعات المسبقة.

وأضاف: "المباراة ليست نهاية المطاف، فالدوري ما زال طويلًا، وأطالب الجماهير بالتحلي بالروح الرياضية ومؤازرة الفريقين داخل وخارج الملعب".

الأهلى والزمالك الأهلي القمة بين الأهلي والزمالك

