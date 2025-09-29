بديل محمد مكي في المقاولون بعد إعلان رحيله رسميا

أعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام علي الكرة أن طلعت محرم سيقود الفريق الأول لكرة القدم فنيا الفترة المقبلة بعد إعلان رحيل محمد مكي رسميا.

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تقدم بالشكر للكابتن محمد مكي المدير الفني للفريق على مجهوداته وعطاءه اللامحدود الذي قدمه مع الفريق طوال فترة توليه مسئولية الفريق.



وتمسك الكابتن محمد مكي باعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الفترة المقبلة نظرا لما يواجهه من سوء توفيق منذ بداية الموسم، وفي ظل اعتزاز مجلس إدارة النادي بما يقدمه منذ توليه المسئولية إلا أنه وفي ظل تمسكه بالرحيل وطلبه ذلك للمرة الثانية فقد قبل المجلس اعتذاره.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة أن الكابتن محمد مكي من أفضل المدربين المصريين وكتب اسمه بحروف مضيئة في تاريخ المقاولون العرب بصعوده السريع والعودة للدوري الممتاز وسط إخلاص غير مسبوق، وتعامل راق هو وجهازه المعاون منذ توليه المسئولية وحتى الآن متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.



