إعلام عبري يعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بتوقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، كان متجها لمنطقة تل أبيب.

وأكدت أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة القدس المحتلة دون تفعيل صفارات الإنذار، وفقا لفضائية “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل لها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا.

غارات على وسط مدينة خان يونس



وفي وقت سابق شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني، بسقوط شهيدين أحدهما طفل في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقالت وزارة الصحة بغزة أمس: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 79 شهيدا و379 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

العدوان الإسرائيلي على غزة



وأكدت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 66.005 شهداء و16.8162 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

الخدمات بجنوب غزة مستنزفة والفلسطينيون ينامون في العراء

وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.

