الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري يعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أفادت صحيفة  يديعوت أحرونوت العبرية بتوقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، كان متجها لمنطقة تل أبيب.

وأكدت أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة القدس المحتلة دون تفعيل صفارات الإنذار، وفقا لفضائية “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل لها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا.

غارات على وسط مدينة خان يونس


وفي وقت سابق شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني، بسقوط  شهيدين أحدهما طفل في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأوضحت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقالت وزارة الصحة بغزة أمس: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 79 شهيدا و379 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

العدوان الإسرائيلي على غزة


وأكدت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 66.005 شهداء و16.8162 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

الخدمات بجنوب غزة مستنزفة والفلسطينيون ينامون في العراء

 

وقال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار بن جوريون إطلاق صاروخ اليمن جماعة الحوثى تل أبيب خان يونس

مواد متعلقة

وقف الحركة الجوية في مطار بن جوريون

مصدر عسكري إسرائيلي: إغلاق المجال الجوي تحسبا لضرب مطار بن جوريون

جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

بأكياس الدقيق، إسرائيليون يقتحمون مطار بن جوريون لوقف حرب غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

حقيقة الواقعة ثأرية، الأمن ينفي أكاذيب الإخوان حول احتجاز سيدات وأطفال بسوهاج

أمن قنا ينهي أسطورة صدام المتهم بفرض إتاوة في سوق أبو دياب

عمرو أديب عن مباراة القمة: لو الزمالك فاز هوزع شربات وبونبوني (فيديو)

منتخب المغرب يهزم إسبانيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

يورجن كلوب يقترب من الدوري السعودي

6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

إعلام عبري يعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads