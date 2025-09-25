وقف الحركة الجوية في مطار بن جوريون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقف الحركة الجوية في مطار بن جوريون بعد دوي صفارات الإنذار داخله.

دخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، إن صافرات الإنذار تدوي بالقدس وتل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل بعد رصد صاروخ من ‎اليمن.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من ‎اليمن.

أكبر هجوم جوي على اليمن بـ65 قذيفة

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 20 طائرة مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي شاركت في الهجوم على صنعاء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال: “قواتنا استخدمت أكثر من 65 قذيفة وهو أكبر عدد ذخائر استخدم في هجوم جوي على اليمن”.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

غارات إسرائيلية على صنعاء

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على اليمن.

وفي السياق ذاته، زعمت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين.

هجوم حوثي يستهدف إيلات

وفي وقت سابق، توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة".

وجاء حديث نتنياهو بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات، مما خلف عشرات المصابين.

