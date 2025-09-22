إسعاد يونس وأحمد زاهر وابنته وكارولين عزمي يتألقون على ريد كاربت مهرجان الفضائيات (صور)

انطلق منذ قليل حفل مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الـ16 بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور جماهيري كبير.

ووصل منذ قليل كل من الفنان رياض الخولي والنجمة إسعاد يونس وإيهاب فهمي.

وكانت قد كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 عددا كبيرا من النجوم، منهم أحمد السقا ونادين نجيم ومي عمر عن دورها في نعمة الأفوكادو ونيكول سابا عن أغنية كاتي كاتي.

كما كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 كلا من الفنان باسم سمرة عن دوره في مسلسل العتاولة، والفنانة صبا مبارك عن دورها في مسلسل لحظة غضب.

كما كرم المهرجان أيضا السيناريست عبد الرحيم كمال.

