كارولين عزمي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة كارولين عزمي مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أنها تتمنى أن يشبه والدها في طباعه، واصفة إياه بالشخصية المميزة والقدوة التي لا مثيل لها في حياتها.

وقالت كارولين، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة “دي إم سي” إن والدها ووالدتها كانا دائمًا مثاليين في حياتهما الأسرية، مضيفة: "صحابي دايمًا بيقولوا لي يا بختك بباباكي ومامتك، عمرهم ما اتخانقوا قدامنا ولا شوفنا مشاكل بينهم".

الاستقرار الأسري.. شرط أساسي

وأوضحت الفنانة الشابة كارولين عزمي أن الجو الأسري المستقر الذي نشأت فيه هو ما تبحث عنه في شريك حياتها، حيث ترى أن هذا الاستقرار هو الأساس لبناء أسرة ناجحة وسعيدة.

شريك حياة يخاف الله

واستكملت كارولين حديثها عن مواصفات فارس أحلامها قائلة: "نفسي يكون شخص بيخاف ربنا فيا، ويشجعني إني أنجح ونكون سند لبعض".

الحب والدعم للأبناء

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أنها ترغب في تكوين أسرة قائمة على الحب والدعم، مضيفة: "نحط كل طاقتنا في ولادنا ونحببهم في بعض ونربيهم على الحب والدعم".

