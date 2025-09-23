الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

كارولين عزمي تعلق على عودة محمد سامي من الاعتزال بمسلسل رد كليتي (فيديو)

كارولين عزمي
كارولين عزمي

قالت الفنانة كارولين عزمي: إن مشهد وفاتها بشخصية “راوية” في فهد البطل أثر فيها بشكل كبير، موكدة أن رد فعل الجمهور علي مشهد الموت لاقى ردود أفعال واسعة، وهذا أسعدها كثيرا.

وعلقت كارولين علي عودة المخرج محمد سامي من الاعتزال بمسلسل “رد كليتي”، قائلة: "محمد  سامي ما ينفعش يمشي أصلا خلاص أتعودنا عليه".

مسلسل فهد البطل

وكانت  قد شاركت كارولين عزمي في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضي

ومسلسل "فهد البطل" عرض رمضان الماضي، والعمل من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما شارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

الجريدة الرسمية
