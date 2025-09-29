نجم الأهلي السابق: غياب زيزو عن القمة خسارة كبيرة للأحمر

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن غياب أحمد سيد زيزو عن صفوف المارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك، تمثل خسارة كبيرة لخط هجوم الفريق.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وذلك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ماهر همام يتحدث عن القمة

وقال ماهر همام في تصريحات تلفزيونية: كنت أتمنى لحاق زيزو بمباراة القمة أمام الزمالك، فبكل تأكيد كان سيشكل خطورة كبيرة في خط هجوم الأهلي، كما أنه أحد نجوم القلعة البيضاء السابقين وكانت المباراة ستكون بمثابة تحدِ خاص له.

وتابع: الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي هما الأفضل للمشاركة أساسيًا في خط دفاع الأهلي أمام الزمالك، فهناك انسجام كبير بينهما منذ إصابة المغربي أشرف داري.

