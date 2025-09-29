الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي السابق: غياب زيزو عن القمة خسارة كبيرة للأحمر

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن غياب أحمد سيد زيزو عن صفوف المارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك، تمثل خسارة كبيرة لخط هجوم الفريق.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وذلك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ماهر همام يتحدث عن القمة

وقال ماهر همام في تصريحات تلفزيونية: كنت أتمنى لحاق زيزو بمباراة القمة أمام الزمالك، فبكل تأكيد كان سيشكل خطورة كبيرة في خط هجوم الأهلي، كما أنه أحد نجوم القلعة البيضاء السابقين وكانت المباراة ستكون بمثابة تحدِ خاص له.

وتابع: الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي هما الأفضل للمشاركة أساسيًا في خط دفاع الأهلي أمام الزمالك، فهناك انسجام كبير بينهما منذ إصابة المغربي أشرف داري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد سيد زيزو الأهلى والزمالك الدوري الممتاز نجم النادي الاهلي نجم الاهلي مباراة الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

البلوجر أم مكة تكشف أرباحها من الفيس بوك

خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

الداخلية تعلن تفاصيل مقتل صدام صاحب فيديو سوق أبو دياب بقنا

البتلو يتراجع 45 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

عمرو أديب عن مباراة القمة: لو الزمالك فاز هوزع شربات وبونبوني (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على كنيسة بولاية ميشيجان الأمريكية

6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

موعد انتهاء مجلس النواب من بحث الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية

البتلو يتراجع 45 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads