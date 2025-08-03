نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كليات الهندسة 2025

يعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بعد قليل، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يحضره الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وعدد من قيادات الوزارة.

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 المرحلة الأولى، التعرف على نتيجة ترشيحهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات من موقع التنسيق الإكتروني من هنـــــــــــــــــا، فور انتهاء المؤتمر الصحفي الرسمي للوزارة.

مؤشرات تنسيق كليات الهندسة 2025

وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي من احصائيات، تتعلق بالحد الأدنى للمرحلة وأعداد الطلاب الذين من المتوقع أن يتقدموا لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق في شعبة علمي رياضة، بنظامي الثانوية العامة القديم والحديث، إضافة إلى تنسيق الكليات العام الماضي، وفإنه من المتوقع أن تكون مؤشرات القبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية كالتالي:

هندسة القاهرة: نحو 92%

هندسة إلكترونيات المنوفية – بمنوف: نحو 92%

هندسة المنصورة: نحو 91.80 %

هندسة عين شمس: نحو 91.50 %

هندسة سوهاج: نحو 91.20%

هندسة قناة السويس (الإسماعيلية): نحو 91.18%

هندسة الزقازيق: نحو 91.50%

هندسة دمياط: نحو 90.49%

هندسة طنطا: نحو 91%

هندسة بورسعيد: نحو91%

هندسة بنها بشبرا: نحو 91%

هندسة الإسكندرية: نحو 91%

هندسة بنها: نحو 90.50%

هندسة كفر الشيخ: نحو 90.50%

هندسة دمنهور: نحو 90.50%

هندسة حلوان: نحو 90.50%

هندسة السويس: نحو 90.50%

هندسة المنوفية بشبين الكوم: نحو 90.50%

هندسة حلوان بالمطرية: نحو 90.50%

هندسة جنوب الوادي: نحو 90.50%

هندسة الفيوم: نحو 90%

هندسة بني سويف: نحو 90%

هندسة أسوان: نحو 90%

هندسة المنيا: نحو 90%

هندسة أسيوط: نحو 90%

هندسة الطاقة – أسوان: نحو 90%

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو، واستمرت حتى مساء أمس الأحد 2 أغسطس 2025، وجاء الحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

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