كل ما تريد معرفته عن نظام معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات

يسعى عدد كبير من الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة جامعية دراسية من خلال جامعة لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية 49 لسنة 1972، للحصول على اعتماد رسمي وموثق لها من المجلس الأعلى للجامعات.

ويعد المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بمعادلة الدرجات العلمية سواء كانت دكتوراه او ماجستير او بكالوريوس، أو دبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.

ويعمل المجلس الأعلى للجامعات على ذلك من خلال مقارنة تلك الشهادات بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

المستندات المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من المستندات التي يجب ان يقدمها كل من يرغب في معادلة درجته العلمية.

وبعد إتمام خطوات التقدم على النظام الإلكتروني الخاصة بمعادلة الشهادات على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، يجب أن يتم إرسال المستندات الآتية عن طريق خدمة البريد السريع (البريد السريع المصري - Fedex - Aramex - DHL - EMS):

أصول المستندات المطلوبة مستوفية التصديقات، أو صورة طبق الأصل من الأوراق مستوفية التصديقات ومختومة عليها بختم صورة طبق الأصل.

إيصال سداد المصروفات (في حالة إيداع نقدي في بنك مصر) أو إيصال الدفع (المطبوع من النظام الإلكتروني الخطوة الرابعة في حالة الدفع الإلكتروني).

يتم سداد قيمة المصروفات عن طريق:

الإيصال المستلم من البنك في حالة الدفع النقدي. الإيصال المطبوع من النظام الإلكتروني في حالة الدفع بالفيزا. تقرير الطلب (المطبوع من النظام الإلكتروني الخطوة الخامسة).

نظام برنامج المعادلات الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات

وأكد المجلس الاعلى للجامعات أنه سيتم استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية عن طريق خدمة البريد السريع فقط، ولن يتم استلام أو متابعة هذه الطلبات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح المجلس أن الطلبات المقدمة للمعادلة ستتم كافة التعاملات بخصوصها عن طريق برنامج المعادلات الإلكتروني (استفسارات بخصوص كيفية التقدم - متابعة تطورات حالة الطلب - أي استفسارات أخرى) علمًا بأنه سوف يكون متاحًا متابعة الموضوع بمجرد فتح حساب على موقع برنامج المعادلات الإلكتروني وذلك من خلال:

تقديم استفسارات عن طريق تحديد نوع المشكلة سواء كانت متعلقة بإدخال بيانات الدرجة العلمية أو برفع الملفات أو سداد المصروفات المطلوبة، ومن ثم كتابة وصف المشكلة والإضافة.

من خلال الدعم المباشر (Chat) مع أحد موظفي إدارة المعادلات وكتابة المشكلة وتلقي الرد مباشرة.

علمًا بأنه سوف يتم الرد خلال يومين عمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.