الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل طرح قطع أراضى الإسكان المتوسط في أسوان الجديدة (صور)

أراضى الإسكان
أراضى الإسكان

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح قطع أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن.

 

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة 330 قطعة بمساحة 209 مترات وسعر المتر 3655 جنيها.

 قيمة جدية الحجز لأراضي الطرح الجديد لبرنامج أراضي مسكن بالمدن الجديدة أراضي الإسكان المتوسط.

وبلغت جدية حجز قطع الأراضي المتوسطة 25 ألف جنيه.

وكشفت الوزارة عن أنظمة سداد أراضي الإسكان المتوسط والتى تطرحها، ضمن (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس "مسكن"، وبدأ حجز الأراضي يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ ولمدة شهرين تنتهي في ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على هذا الرابط.

ونستعرض أنظمة سداد قطع الأراضي كالتالي:

-سداد مبلغ جدية حجز وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري لا غير (بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم) فقط الف جنيه مصري لا غير (مصروفات دراسة لا تُرد).

-استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض) خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفق نسبة استكمال السداد المقدمة من المواطن، ووفقًا لإخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمحدد به رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.

- سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

-في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

الاسترداد: في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

 إتاحة الأراضي بـ 18 مدينة جديدة 

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أراضي الإسكان المتوسط أراضى مسكن أراضي مسكن بالمدن الجديدة الاسكان المتوسط الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads