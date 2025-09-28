أهالي جنود الاحتلال: يرسلون أبناءنا إلى الموت وآن أوان وقف الحرب

نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن أهالي جنود إسرائيليين قولهم "يرسلون أبناءنا إلى الموت وآن أوان وقف الحرب في غزة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية ومن شأن الاتفاق فتح الباب أمام سلام أوسع بالمنطقة.

ترامب: نحرز تقدما جيدا

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإحراز تقدم جيد بما يتعلق بمفاوضات قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز: أن علاقته حاليا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا مثيل لها في تاريخ بلديهما، لكن هذا لا يعني أنهما يتفقان على كل شيء، حسب قوله.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقناة فوكس نيوز: إن هناك العديد من فرص السلام التي سيبحثها مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، مؤكدا التخطيط لاغتنامها، بحسب وصفه، وذلك قبل لقاء مرتقب بينهما غدا الاثنين.

نتنياهو: نخطط لاغتنام فرص السلام التي سأبحثها مع ترامب

وبدورها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك لبحث مسألة إنهاء الحرب قبل الاجتماع مع ترامب.

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: إن امتناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الرد على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير القلق.

خطة من 21 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة

وكان مصدر مطّلع أكد لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن إدارة ترامب اقترحت خطة من 21 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، تنص على الإفراج عن جميع الأسرى خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق مقابل انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

