الشوباشي يُصدم الجميع: النقاب ليس حرية شخصية ويهدد الأمن العام

شريف الشوباشي، فيتو
أثار المفكر شريف الشوباشي جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة، التي أكد خلالها أن النقاب لا يمكن اعتباره حرية شخصية، بل يشكل خطرًا على الأمن العام.

الحرية ليست مطلقة

قال الشوباشي: إن الالتزام بحد أدنى من الانضباط داخل المدارس أمر ضروري، موضحًا:"أنا دائمًا مع الحرية، ولكن الحرية ليست مطلقة، لا يصح أن يطيل الولد شعره كالفتاة، أو أن تضع بنت في الثانية عشرة من عمرها المكياج".

وأضاف: أن المجتمع يعاني من الميل إلى التطرف والمزايدات، مشددًا على أن التطور يجب أن يكون بجرعات تدريجية يتقبلها الجميع.

النقاب خطر على الأمن العام

انتقد الشوباشي النقاب بشدة، معتبرًا أنه لا يدخل في إطار الحرية الشخصية مثل الحجاب، قائلًا:"النقاب يخفي الوجه، وإخفاء معالم الوجه خطر على الأمن العام، ولذلك الشرطة توقف أي شخص يخفي هويته".

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “علامة استفهام” الذي يقدمه مصعب العباسي، بقناة “الشمس” أن ارتداء النقاب يعد افتئاتًا على حرية الآخرين، لأن الوجه يمثل هوية الفرد، وهو ما يُعتمد عليه في البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

الرقص فن عالمي

ودافع الشوباشي عن فكرة افتتاح أكاديمية للرقص، معتبرًا أنه "فن من الفنون" موجود في كل دول العالم ومصر، لافتًا إلى أن الرقص جزء من الحياة اليومية مثل الأفراح والمناسبات.

رفض البوركيني

كما أعاد التأكيد على موقفه الرافض للبوركيني، موضحًا أنه يرى في ارتدائه "إهانة للمرأة"، مشيرًا إلى أن الخوف المبالغ فيه من نظرة الرجل هو ما يدفع بعض السيدات لارتدائه.

مواقف تاريخية

واختتم الشوباشي تصريحاته بالإشارة إلى ما ورد في كتاب الأغاني، مؤكدًا أن الخلفاء قديمًا كانت لهم راقصات، ما يعكس مكانة الرقص كفن له جذور تاريخية.

