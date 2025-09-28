جامعة كفر الشيخ تطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المقيمين على منظومة التميز الحكومي

استقبل الدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلًا من الدكتور مرفت قزمان، والدكتور مروة محمد علي، المدربين بوزارة التخطيط، لبدء انطلاق البرنامج التدريبي "تأهيل المقيمين على منظومة التميز الحكومي"، وذلك في إطار مواصلة تفعيل منظومة جوائز التميز الداخلي بالجامعات المصرية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي استعدادًا لإطلاق النسخة الثالثة من جائزة جامعة كفر الشيخ للتميز الداخلي 2025، بهدف بناء قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة، وتأهيل فريق من المقيمين المعتمدين القادرين على تطبيق معايير التميز المؤسسي وفقًا لأفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز بيئة العمل الجامعي.

صرح القائم بعمل رئيس الجامعة، بأن إطلاق هذا البرنامج يعكس حرص جامعة كفر الشيخ على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تبني أفضل الممارسات الإدارية التي تضمن تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا لجهودها في تطوير المنظومة الإدارية والخدمية، وتحفيز الكليات والإدارات والفرق المختلفة على تبني ثقافة الجودة والتحسين المستمر، بما يواكب متطلبات التنافسية والابتكار على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج التدريبي يمثل خطوة نوعية لتأهيل كوادر قادرة على تقييم الأداء وفق معايير دقيقة وموضوعية، مما يسهم في تعزيز ثقافة التنافسية والابتكار داخل الكليات والإدارات المختلفة، وأضافت أن نشر ثقافة التميز والتحسين المستمر يعد من أهم أولويات الجامعة، بما يدعم دورها الريادي في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

