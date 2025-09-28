عميد قصر العيني لطلاب برنامج IPKA: سنظل ندعمكم حتى تصبحوا أطباء المستقبل

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن الكلية ستظل داعمة لطلابها في مسيرتهم نحو أن يصبحوا أطباء المستقبل، يجمعون بين العلم والمهارة والالتزام الإنساني.

حفل استقبال طلاب برنامج IPKA

وأضاف خلال حفل استقبال الدفعة الجديدة من طلاب البرنامج المتكامل (IPKA )، والبالغ عددهم 450 طالبًا، أن اليوم يمثل بداية رحلة بالنسبة لهم، تحمل في طياتها الكثير من الأمل والطموح.

واستعرضت الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ملامح البرنامج الدراسي وما يتيحه من فرص تعليمية متطورة، فيما تناول الدكتور أحمد سليمان، مدير برنامج IPKA، أهداف البرنامج ورؤيته في إعداد خريج قادر على مواكبة المعايير العالمية.

وأكدت الدكتورة جيهان أبو الفتوح، المشرف العام على البرنامج، أن نجاح هذه التجربة يعتمد على التفاعل الإيجابي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأن البرنامج يمثل إضافة حقيقية لمسيرة التطوير الأكاديمي بالكلية.

وشهد الحفل حضور عدد من رؤساء الأقسام والأساتذة المقيمون علي البرنامج منهم الدكتورة أمل بدر منسق العلوم الأكاديمية، والدكتور محمد الباسل منسق التعليم المبني على الدليل، والدكتور محمد نبيل المنسق اللوجيستي، والدكتورة سلمى المنحوشي منسق المواد الاختيارية، حيث حرص جميعهم على الترحيب بالطلاب والتأكيد على التزامهم الكامل بتقديم كل أوجه الدعم الأكاديمي.

واختتم اللقاء بشرح مفصل للبرنامج الدراسي قدّمته الدكتورة حنان مبارك، في أجواء تفاعلية عكست حماس الطلاب وبداية قوية لرحلتهم التعليمية داخل قصر العيني.

