محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض "أهلًا مدارس" بالحامول (صور)

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، معرض "أهلًا مدارس" بمدينة الحامول، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة، تصل لـ 50٪؜، بحضور السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن معرض «أهلًا مدارس» يوفر مستلزمات الطلاب بتخفيضات تصل لـ 50٪؜، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، بتخفيضات من 15 لـ 50% على المستلزمات والأدوات المدرسية، ومن 15 لـ 30% على السلع الغذائية، ويضم 5 عارضين للمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلي 4 عارضين للسلع الغذائية، بالتزامن مع استمرار تشغيل معارض "أهلًا مدارس" بمراكز ومدن المحافظة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الهدف من هذه المبادرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، هو توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، ولتخفيف العبء المادي عن كاهل أهالينا.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك الزي المدرسي، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، فضلًا عن السلع الغذائية الأساسية ومنها "الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والدواجن، والبقوليات، والمنظفات، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، والسلع الغذائية بأسعار مناسبة لأهالينا في محافظة كفر الشيخ.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من نسب التخفيضات، والتصدى لكافة وسائل الاحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ أهلًا مدارس وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك والدواجن، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.