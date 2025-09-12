أسعار الـ"لانش بوكس" في معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر.. تبدأ من 70 جنيها.. خبراء يحذرون من أنواع البلاستيك الضارة.. ويطالبون بفحص مثلث إعادة التدوير

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الرئيسي “أهلًا مدارس” بمحافظة القاهرة، بأرض المعارض بمدينة نصر، قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي جولة ميدانية لـ"فيتو" داخل أروقة معرض "أهلا مدارس"، رصدنا الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الأدوات المكتبية ومستلزمات الدراسة.

وأكد عماد أحد التجار المشاركين في المعرض، أن المميز هذا العام هو الإقبال الكثيف من الزوار منذ الساعات الأولى للافتتاح، وهو ما يعكس رغبة الأسر في الاستفادة من العروض والخصومات التي تصل إلى 50%.

وأوضح أن إدارة المعرض حرصت على تشجيع العارضين للاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن نحو 80% من المنتجات المعروضة هذا العام صناعة مصرية، وهو ما يعد إنجازًا حقيقيًا يعزز الصناعة الوطنية ويدعم المنتج المحلي الذي أثبت جودته العالية.

لانش بوكس بأسعار في متناول الجميع وخامات آمنة للطلاب

وحول أسعار اللانش بوكس – الذي يعد من أكثر الأدوات إقبالًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد – أوضح عماد أن الأسعار في متناول الجميع، مع الالتزام باستخدام خامات آمنة على الصحة، خاصة العبوات البلاستيكية المميزة برقم (5) المدون على ظهر المنتج، وهو ما يضمن سلامة الاستخدام اليومي للطلاب.

وجاءت أسعار اللانش بوكس بالمعرض على النحو التالي:

لانش بوكس دورين مقسم: 70 جنيهًا.

لانش بوكس دورين حجم وسط: 75 جنيهًا.

لانش بوكس حجم كبير مزود بطبق صغير متصل بالغطاء: 110 جنيهات.

لانش بوكس دور واحد صغير: 35 جنيهًا.

كيف تتحقق من أمان اللانش بوكس والزمزمية لطفلك؟

أولًا: فحص رمز إعادة التدوير

ينصح الخبراء بضرورة فحص الرمز المطبوع داخل مثلث إعادة التدوير الموجود عادة أسفل العبوة أو المنتج، حيث يشير الرقم داخل المثلث إلى نوع البلاستيك المستخدم.

ويُعد الرقم (5) والمصنوع من مادة البولي بروبيلين (PP) من أكثر الأنواع أمانًا، نظرًا لتحمله للحرارة وعدم تفاعله مع الأطعمة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في اللانش بوكس والزمزميات اليومية للطلاب.

ثانيًا: تجنب بعض الأنواع الضارة

يوصي مختصون بتجنب المنتجات المصنوعة من أنواع بلاستيكية تحمل الأرقام (3) و(6) و(7)، نظرًا لاحتمالية احتوائها على مواد كيميائية ضارة مثل مادة BPA، التي قد تتسرب إلى الطعام أو الشراب، خاصة عند تعرض العبوة للحرارة.

ثالثًا: شراء المنتجات من مصادر موثوقة

تُشدد الجهات الرقابية على أهمية شراء المستلزمات المدرسية من أماكن موثوقة، مثل المعارض الحكومية المعتمدة أو المتاجر المعروفة التي تلتزم بمعايير الجودة والسلامة.

ويفضل اختيار المنتجات المعلّب عليها بوضوح عبارات مثل:

"خالية من BPA"

"آمنة للغذاء"

"صالح للاستخدام في الميكروويف أو غسالة الصحون"

رابعًا: قراءة التعليمات والملصقات

ويلعب الملصق الموجود على العبوة دورًا أساسيًا في توجيه المستهلك، حيث يجب التأكد من وجود تعليمات واضحة، وتحذيرات – إن وجدت – بالإضافة إلى بيانات المصنع أو شهادة الجودة إن توفرت فهناك أنواع من الانش بوكس صالحة للاستخدام في الميكرويف وأخرى لا تصلح.

خامسًا: استفسر من البائع

في حال عدم وضوح نوع البلاستيك أو تفاصيل الأمان على المنتج، يُنصح بسؤال البائع مباشرة، خاصة في المعارض المتخصصة التي يشرف عليها مسؤولون من الجهات الرقابية.

وأكد أن العروض المميزة داخل المعرض تسهم في تخفيف العبء عن أولياء الأمور مع توفير منتجات آمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.