انطلاق الدراسة بالمدرسة الثانوية الفنية التكنولوجية التابعة لجامعة حلوان الدولية

بدأت المدرسة الثانوية الفنية التكنولوجية التابعة لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية استقبال طلابها للعام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، حيث انطلقت الدراسة رسميًا في أقسام الكهرباء والميكانيكا والسيارات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل المحلي والدولي.

انطلاق الدراسة بالمدرسة الثانوية الفنية التكنولوجية التابعة لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

تستقبل المدرسة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وفقًا لتنسيق محدد يراعي التفوق الدراسي والميول الفنية للطلاب.

ويُشترط للالتحاق اجتياز دورة تمهيدية في اللغة الإيطالية، نظرًا للتعاون الأكاديمي والتقني مع جهات إيطالية في مجال التعليم الفني.

المدرسة الثانوية الفنية التكنولوجية

بعد الانتهاء من الدراسة بالمدرسة، يُتاح للطلاب التقديم وفق تنسيق الجامعات للالتحاق بالكليات التكنولوجية، أو الالتحاق مباشرة بالكلية التكنولوجية بالقاهرة التابعة لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة لاستكمال التعليم العالي في مجالات تطبيقية متقدمة.

هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعليم الفني بمصر، وتُعزز من فرص الطلاب في اكتساب مهارات عملية تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.