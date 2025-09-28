الأحد 28 سبتمبر 2025
إشبيلية ينتزع فوزا صعبا من رايو فاليكانو في الدوري الإسباني وحالة طرد متأخرة

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

انتزع فريق إشبيلية فوزا مثيرا من نظيره رايو فاليكانو، بهدف نظيف، المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني - الليجا.

 

هدف إشبيلية وحالة طرد 

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النيجيري أكواد أدامز مهاجم إشبيلية في الدقيقة 87، بعد تسديدة وحيدة سددها فريق إشبيلية طوال الـ90 دقيقة على مرمى رايو فاليكانو.

وتعرض سيرجيو بيريز لاعب فاليكانو للطرد في الدقيقة 90+8.

وسيطر رايو فاليكانو على الكرة ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 64% في ظل مطاردة لاعبي الأخير للكرة، ووصل عدد تسديدات لاعبي فاليكانو إلى 18 تسديدة من بينهم 6 تسديدات على مرمى حارس إشبيلية.

 

ترتيب إشبيلية ورايو فاليكانو في الليجا

وبهذه النتيجة قفز فريق إشبيلية إلى المركز الثامن بعدما رفع رصيد إلى النقطة 10، فيما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند النقطة 5 بالمركز السادس عشر.

