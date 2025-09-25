الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إلتشي يخطف تعادلا قاتلا من أوساسونا 1/1 في الدوري الإسباني

أوساسونا وإلتشي،
أوساسونا وإلتشي، فيتو

انتهت مباراة أوساسونا ضد إلتشي بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل فيكتور مونيوز هدف أوساسونا في مرمى إلتشي في الدقيقة 10، وتعادل بيدروسا لفريق إلتشي في الدقيقة 90+2.

تشكيل أوساسونا ضد إلتشي

تشكيل إلتشي أمام أوساسونا

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو

ويلتقي برشلونة نظيره ريال أوفييدو في ختام الجولة السادسة من الليجا في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس.

1- ريال مدريد 18 نقطة
2- برشلونة 13 نقطة
3- فياريال 13 نقطة
4- إسبانيول 11 نقطة 
5- أتلتيك بيلباو 10 نقاط
6- خيتافي 10 نقاط
7- إلتشي 10 نقاط
8- أتلتيكو مدريد 9 نقاط
9- ريال بيتيس 9 نقاط
10- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط
11- فالنسيا 8 نقاط
12- إشبيلية 7 نقاط
13- أوساسونا 7 نقاط
14- رايو فاليكانو 5 نقاط
15- سيلتا فيجو 5 نقاط
17- ليفانتي 4 نقاط
18- ريال سوسييداد 5 نقاط
18- ريال أوفييدو 3 نقاط
19- مايوركا نقطتان
20- جيرونا نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني أوساسونا ضد إلتشي أوساسونا التشي الليجا

مواد متعلقة

راشفورد أساسيا، تشكيل برشلونة لمباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، أوساسونا يتقدم على إلتشي 0/1 في الشوط الأول

تشكيل مباراة أوساسونا ضد إلتشي في الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو يتعادل مع جيرونا 1/1 في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads