موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني الليجا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد



تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويسعى نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة لملاحقة ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني والذي سقط أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية بنتيجة 5-2 والذي توقف رصيده عند 18 نقطة بالصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة.

كما تعد مواجهة ريال سوسيداد بروفة قوية للنادي الكتالوني قبل مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف برشلونة وريال سوسيداد

ويدخل برشلونة حامل اللقب، مباراة ريال سوسيداد محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقوا 4 أهداف.

وعلى جانب آخر يمتلك ريال سوسيداد 5 نقاط في الدوري الإسباني، بعدما خاض ست مواجهات، حقق خلالها الفوز فى مباراة وحيدة، والتعادل فى مباراتين، وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9.

