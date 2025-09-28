تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية غيابيا بتغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، مائة ألف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد فوزى والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى.

وكان وكيل "خالد مرتجى" تقدم بالتصالح مع المتهم بنشر معلومات وأخبار تنتهك خصوصية المجنى عليه.

تعود أحداث الواقعة فى القضية المقيدة برقم 387 لسنة 2025 جنح اقتصادية الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلى قيام المتهم بالتشهير والسب والقذف المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين قيام المتهم " ح.م.ف" عامل، بنشر منشور احتوى على اسم خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي به عبارات تشهير وسب وقذف وإساءة عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور تنتهك الخصوصية وأن المتهم قد اعتدى على المبادئ والقيم.

