المالية تطرح مزادا علنيا لبيع سيارات ومعدات متنوعة

أعلنت وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية - الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم جلسة مزاد علني كبير يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2025، لبيع مجموعة من المركبات والنفايات والمعدات المتنوعة.

تنظيم جلسة مزاد علني كبير

ويشمل المزاد عددًا ضخمًا من السيارات والمركبات، منها سيارات ملاكي، ميكروباص، بيك أب، موتوسيكلات، توك توك، ونصف نقل، من ماركات عالمية مثل جيب، هيونداي، تويوتا، مرسيدس، شيفروليه، BMW، نيسان، سوزوكي، دايو، كيا، إسبرانزا، وغيرها.

ويتضمن المزاد بيع سيارات ومعدات تابعة لجهات وهيئات حكومية مختلفة، وتتنوع الحالات الفنية للمركبات بين الصالح وغير الصالح، ما يتيح للمشترين فرصة لتحديد ما يناسب احتياجاتهم وقدراتهم.

وأكدت الهيئة أن كراسة الشروط متاحة للراغبين في الاشتراك بالمزاد مقابل مبلغ 400 جنيه فقط لا غير، ويتم دفع تأمين دخول المزاد بقيمة 10,000 جنيه يسترد في حال عدم الترسية. 

كما أكدت الهيئة أن المزاد سيتم وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن تبدأ المعاينة لجميع المركبات والمعدات المعروضة بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر 2025 وحتى يوم عقد الجلسة، داخل ساحة جراج عتاقة بالسويس، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

