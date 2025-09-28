كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحصل على الاعتماد المؤسسي والبرامجي المشروط

حصلت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي المشروط عبر المراجعة الإلكترونية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في إنجاز يعكس التزام الكلية بمعايير الجودة الأكاديمية والتميز التعليمي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو التميز العلمي والبحثي، ويعزز مكانة جامعة القاهرة باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة تسعى دائمًا لتطوير كلياتها وبرامجها الأكاديمية وفقًا للمعايير العالمية، مشيدًا بجهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين في تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن الجامعة تدعم دومًا خطط التطوير والتحديث بكافة كلياتها، بما يسهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

استكمال منظومة الاعتماد والجودة بجامعة القاهرة

كما أشار عبدالصادق إلى حرص الجامعة على استكمال منظومة الاعتماد وضمان الجودة في مختلف كلياتها ومعاهدها، بما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لخريجيها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه وتطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، إن حصول الكلية علي الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي المشروط عبر المراجعة الالكترونية جاء تكليلًا للدعم الكبير والمتواصل من قبل إدارة الجامعة، بالإضافة للجهود المبذولة من كافة منسوبي الكلية، مؤكدًة أن هذا الإنجاز المتحقق يعكس قدرة الكلية علي مواجهة التحديات والارتقاء بمعايير التعليم والبحث العلمي، لافتًة إلي استمرار الكلية في تطوير برامجها التعليمية والبحثية وخدماتها المجتمعية بما يواكب أحدث المستجدات العلمية ويلبي احتياجات سوق العمل.

جدير بالذكر، أن فريق عمل وحدة ضمان الجودة بكلية العلاج الطبيعي للحصول على الاعتماد المحلي ضم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري الآتية أسماؤهم:

الدكتورة مايا جلال: الأستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأطفال ومدير وحدة ضمان الجودة - رئيس معيارى إدارة الجودة والتطوير والبحث العلمي

- د.سلفيا حنا: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للأطفال ونائب مدير وحدة ضمان الجودة - رئيس معيار التدريس والتعلم

- أ.د. هايدي نادي عشم: استاذ ورئيس قسم الجراحة ورئيس معياري التخطيط الاستراتيجي والمشاركة المجتمعية

- أ.م. د. دعاء أحمد عثمان: الأستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة - منسق معيار الدراسات العليا

- أ.م. د. كريمة عبد العاطي: الاستاذ المساعد - منسق معيار ادارة الجودة

- أ.م. د. حمادة أحمد: الأستاذ المساعد بقسم الميكانيكيا الحيوية- رئيس معيار الموارد المالية والمادية

- أ.م. د. الشيماء شعبان: الأستاذ المساعد بقسم العلوم الأساسية - منسق معيار التدريس والتعلم

- أ.م. د. مي شحاتة: الأستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة - رئيس معيار الطلاب والخريجين

- د. معتز حامد: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للأطفال - رئيس معيار المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية

- د. دينا سيد: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للعظام ـ رئيس معيار الدراسات العليا

- د. ماهيتاب يسري: المدرس بقسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة - رئيس معيار القيادة والحوكمة

- د. سلمى الغيطاني: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للباطنة - منسق معيار الدراسات العليا

- د. نجوى أبو الوفا: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار التدريس والتعلم

- د. شيماء رشدي: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للأطفال- منسق معيار المعايير الأكاديمية

- د. عفاف طاحون: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار المعايير الأكاديمية

- د. آلاء نجيب: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للباطنة - منسق معيار التدريس والتعلم

- د. معاذ رجب: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار الموارد المالية والمادية

- د. سالي أشرف: المدرس بقسم العلاج الطبيعي للأطفال - منسق معيار القيادة والحوكمة

- د. هايدي سمير: المدرس بقسم العلوم الأساسية - منسق معيار التدريس والتعلم

- م.م. نادية عبده: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للعظام - رئيس معيار أعضاء هيئة التدريس

- م.م. نورهان سليمان: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للجراحة - منسق معيار الطلاب والخريجين

- م.م. محمد علي: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار ادارة الجودة

- م.م. سارة محمد: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للعظام - منسق معيار البحث العلمي

- م.م. مصطفى شاهين: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للباطنة - منسق معيار إدارة الجودة

- م.م. إسلام عادل: المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب - منسق معيار المعايير الأكاديمية

- عمرو طلعت: المدير الإداري لوحدة ضمان الجودة - عضو معيار التخطيط الاستراتيجي

- أحمد مجدي: عضو المكتب الإداري بالوحدة - عضو معيارى التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة ولجنة الاستبيانات

- هشام عرفة البحيري: عضو المكتب الإداري بالوحدة- عضو معيار الجهاز الإداري

- أ.هبة السيد: عضو المكتب الإداري بالوحدة- رئيس معيار الجهاز الإداري

- ماجدة عباس: عضو المكتب الإداري بالوحدة- عضو معيار أعضاء هيئة التدريس

- عبير السيد: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار الموارد المالية والمادية

- رواش أحمد: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار المشاركة المجتمعية

- شيرين حسن: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار البحث العلمي

- اسماعيل فريد: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار الموارد المالية

- شريف الجمال: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار الموارد المالية

- محمود عبد الحليم: عضو الجهاز الإداري بالكلية- عضو معيار الموارد المالية

- محمود أحمد: منسق الكلية للجنة الشكاوى

- فايزة عبد الجيد: خدمات معاونة بوحدة ضمان الجودة.

