جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج الدفعة 22 من كلية العلاج الطبيعي بحضور قيادات الجامعة (صور)

د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة: فخورون بتخريج دفعة متميزة تمثل مستقبل العلاج الطبيعي في مصر



د. شيماء أبو العزم عميد الكلية: نودع دفعة استثنائية ونفتخر بمسيرتهم العلمية والإنسانية

احتفلت كلية العلاج الطبيعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخرج الدفعة 22 للعام الدراسي 2024/2025، في حفل كبير أقيم برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة شيماء أبو العزم، عميد الكلية، والدكتور علاء بلبع رئيس لجنة قطاع كليات طب العلاج الطبيعي في المجلس الأعلى للجامعات إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.



وفي لفتة غير تقليدية ومؤثرة، ودعت الكلية طلابها الخريجين من خلال فيديو خاص تضمن رسائل شكر ووداع موجهة للطلاب المتميزين، أعده أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بإخراج الدكتور محمد فاروق، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبدعم كامل من عميدة الكلية.



وهنأ الدكتور نهاد المحبوب الطلاب على تخرجهم، مشيدًا بالجهد الذي بذلوه وبالدور المحوري للكلية في إعداد كوادر متميزة في مجال العلاج الطبيعي.



وقال الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن تخرج دفعة جديدة من كلية العلاج الطبيعي يمثل لحظة فخر لنا جميعًا، فالجامعة تضع نصب أعينها دوما تخريج كوادر علمية ومهنية قادرة على خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، واليوم نودع نخبة متميزة من الطلاب الذين نثق أنهم سيكونون خير سفراء للجامعة في حياتهم العملية.



وأكدت الدكتورة شيماء أبو العزم، عميد الكلية، أن مبادرة تكريم الخريجين بهذه الطريقة تعكس حرص الكلية على توثيق علاقتها بخريجيها والاعتراف بمجهوداتهم، مشيرة إلى أن الكلية – منذ تأسيسها عام 1998 – تمثل نموذجا للتميز الأكاديمي والمجتمعي في هذا المجال.

ووجهت د. شيماء أبو العزم رسالة إلى الخريجين قائلة: "كونوا سفراء للكلية في ميادين العمل، واحملوا العلم والخلق، فالرحلة لا تنتهي هنا بل تبدأ من جديد بخبراتكم في خدمة الوطن والإنسانية."

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

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