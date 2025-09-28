السيسي يستقبل رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ويهنئه بمنصبه الجديد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، كلا من الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، المقرر أن تنتهي ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى رئاسة البنك لفترة تمتد حتى عام 2030، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه خلال اللقاء التهنئة لجورج إلومبي على انتخابه رئيسًا للبنك، الذي تستضيف مصر مقره الرئيسي، وعلى قرب توليه مهام منصبه.

