النقد الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 4% على المدى المتوسط

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعات لمعدلات نمو الاقتصاد القطري خلال عام 2025، في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.

توقعات نمو الاقتصاد القطري

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني في قطر بنسبة 4% خلال عام 2025، بحسب شبكة CNBC عربية.

وذكر تقرير حديث للصندوق أن معدل النمو الكلي قد يصل إلى 4% على المدى المتوسط، بدعم من التوسع في حقل غاز الشمال، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

كما توقع التقرير استمرار تحقيق فوائض مزدوجة في الحساب الخارجي والمالية العامة، مدعومة بقطاع الخدمات والتحويلات الجارية، مع بقاء التضخم عند مستويات معتدلة على الرغم من قوة النمو الاقتصادي.

