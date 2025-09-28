الأحد 28 سبتمبر 2025
اقتصاد

النقد الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 4% على المدى المتوسط

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعات لمعدلات نمو الاقتصاد القطري خلال عام 2025، في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.

توقعات نمو الاقتصاد القطري 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني في قطر بنسبة 4% خلال عام 2025، بحسب شبكة CNBC عربية. 

وذكر تقرير حديث للصندوق أن معدل النمو الكلي قد يصل إلى 4% على المدى المتوسط، بدعم من التوسع في حقل غاز الشمال، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

أمير قطر: نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة

صندوق النقد الدولي يدعو لبنان لتسريع الإصلاحات المالية والضريبية

كما توقع التقرير استمرار تحقيق فوائض مزدوجة في الحساب الخارجي والمالية العامة، مدعومة بقطاع الخدمات والتحويلات الجارية، مع بقاء التضخم عند مستويات معتدلة على الرغم من قوة النمو الاقتصادي.

