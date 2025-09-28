حماس: لم نتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة حتى الآن

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، أنها حتى الآن لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة.

وبحسب تقارير إخبارية فإن الحركة مستعدة لدراسة أي مقترحات تصلنا من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وفي سياق آخر كانت أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

الخدمات بجنوب غزة مستنزفة والفلسطينيون ينامون في العراء

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.

مئات الآلاف من دون رعاية صحية

وأضاف المكتب الأممي في بيان أمس السبت: أغلب المرافق الصحية أغلقت أبوابها وتركت مئات الآلاف من دون رعاية صحية.

وتابع: الأوضاع في جنوب غزة مقلقة والناس ينامون بالعراء ويتجمعون في أماكن مكتظة والخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها.

