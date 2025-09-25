مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول"مسارات التحول الأخضر بالمنطقة العربية"

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي والشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية (TWAS-AREP)، ورشة عمل إقليمية هجينة تحت عنوان "مسارات التحول الأخضر في المنطقة العربية"، وذلك في الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2025.

عُقدت ورشة العمل تحت مظلة برنامج تدريب العلماء الشباب، الذي يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين العرب بما يسهم في تطوير مهارتهم العلمية وتعزيز التعاون بين العلماء العرب.

افتتح الورشة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وشارك فيها كل من الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ومستشار وزير الدولة للبيئة، والدكتور عابدين صالح، مدير الأكاديمية العربية للمياه، المجلس العربي للمياه، والدكتور محمد عبد ربه، مدير معهد الدراسات العليا والبحوث لبحوث تغير المناخ، بالإضافة إلى علماء ومتحدثين بارزين من مختلف الدول العربية.

تناولت ورشة العمل أحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء ودورهم في تحقيق مستقبل مستدام في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة باحثين من الجزائر، البحرين، الأردن، المغرب، فلسطين، المملكة العربية السعودية، السودان، تونس، اليمن، بالإضافة إلى باحثين من مختلف المؤسسات البحثية المصرية. وتم استعراض عدد من النماذج المتقدمة عن التحول الأخضر، ومناقشة استراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة العربية وما يرتبط من موضوعات تخص صحة الإنسان ودورهم في تحقيق مستقبل أفضل مستدام في المنطقة العربية.

وشهدت ورشة العمل عرض فيلم قصير بمناسبة مرور 20 عامًا على استضافة الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية (TWAS-AREP) منذ عام 2005 تحت عنوان "عشرون عامًا من العمل لدعم التميز العلمي وبناء المستقبل في منطقتنا العربية".

