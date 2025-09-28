الأحد 28 سبتمبر 2025
حوادث

قرار جديد ضد شخصين بتهمة إجبار أطفال على التسول وإحراز مخدر الآيس (صور)

المتهمين
المتهمين

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إجبار أطفال على التسول وإحراز مخدر الآيس.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، فضلًا عن ترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة الجيزة.

وُعثر بحوزتهما على كمية من مخدري "البودر" و"الآيس" وسلاح أبيض، كما تم ضبط 18 طفلًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهما، اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول منهم لأهلهم بإحدى دور الرعاية.

