روسيا تقلل من حدة تصريحات ترامب تجاه موسكو: مجرد "تكتيك تفاوضي"

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة: إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة الحادة تجاه موسكو تعد تكتيكًا تفاوضيًّا.

خيبة أمل كبيرة من بوتين

وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: “ما حدث في سوريا إنجاز رائع”.

وأضاف ترامب: “روسيا لم تسيطر على أراض جديدة في الأسبوعين الأخيرين وأشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين”.

ترامب يطالب أوكرانيا بمواصلة الحرب

وأردف دونالد ترامب: “على بوتين وقف الحرب في أوكرانيا الآن، وعلى تركيا وقف شراء النفط الروسي، وعلى أوكرانيا مواصلة القتال”.

