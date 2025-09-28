الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال سوسيداد بجميع المسابقات

برشلونة
برشلونة

يستعد فريق برشلونة  لمواجهة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني الليجا لموسم 2025-2026.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد ريال سوسيداد

وقبل مباراة الليلة التقى برشلونة أمام ريال سوسيداد  في 196 مباراة، وكان التفوق الأكبر من نصيب برشلونة الذي حقق الفوز فى 116 مباراة، مقابل 38 انتصارًا لريال سوسيداد، بينما انتهت 42 مواجهة بالتعادل وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وسجل برشلونة 405 أهداف فى شباك ريال سوسيداد، بينما استقبلت شباكه 197 هدفًا على مدار تاريخ المواجهات.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد 

تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويسعي نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة لملاحقة ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني والذي سقط أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة الاسبانية بنتيجة 5-2 والذي توقف رصيده عند 18 نقطة بالصدارة بفارق نقطتين عن برشلونة.

كما تعد مواجهة ريال سوسيداد بروفة قوية للنادي الكتالوني قبل مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، في قمة الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف برشلونة وريال سوسيداد

ويدخل برشلونة حامل اللقب، مباراة ريال سوسيداد محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقوا 4 أهداف.

علي جانب آخر، يمتلك ريال سوسيداد 5 نقاط في الدوري الإسباني، بعدما خاض ست مواجهات، حقق خلالها الفوز فى مباراة وحيدة، والتعادل فى مباراتين، وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة ريال سوسيداد ليونيل ميسي الدوري الإسباني الليجا برشلونة وريال سوسيداد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

مواد متعلقة

برشلونة يسعى لتخطي ريال سوسيداد للقفز على صدارة الليجا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها صدامات الدوري الإنجليزي ولقاء برشلونة ضد الزمالك

الأكثر قراءة

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131

جراديشار خارج حسابات النحاس في القمة أمام الزمالك

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 جنيهات في الطماطم وانخفاض البطاطس والبصل

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads