إصابة 5 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص بحروق متفرقة نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بعزبة الأبيض بقرية أبو زعبل بمدينة الخانكة القليوبية، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص بحروق متفرقة نتيجة انفجار اسطوانة غاز داخل منزل بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل منزل بقرية عزبة الأبيض بمدينة الخانكة مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بحروق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن إلى موقع الحريق وتبين من المعاينة الأولية والتحريات انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بعزبة الأبيض بقرية أبو زعبل بالخانكة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

