مونديال الشباب، منتخب مصر يتأخر أمام اليابان 1-0 في الشوط الأول

تأخر منتخب مصر أمام اليابان بهدف نظيف في الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما على ملعب خوليو مارتنيز بالعاصمة التشيلية سانيتاجو، في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.

جاء هدف اليابان في مرمي منتخب مصر بالدقيقة 29 من ركلة جزاء نفذها ريون إيتشيهارا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب اليابان بعد عرقلة من سيف الدين سفاجا للاعب اليابان.



ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، التي تضم اليابان ونيوزيلندا وتشيلي صاحب الضيافة.

تشكيل منتخب مصر أمام اليابان بمونديال الشباب

أحمد وهب حارس مرمي

سيف سفاجا

أحمد عابدين

عبد الله بوستنجي

مهاب سامي

تيبو جبريال

سليم طلب

أحمد كاباكا

محمد عبد الله

حامد عبد الله

أحمد نايل

ومن المقرر أن يلتقي مننتخب مصر مع نيوزيلندا، يوم 30 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تشيلي، يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتذاع مباريات منتخب الشباب في كأس العالم على قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم.

