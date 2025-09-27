وزير خارجية السعودية: ندعم الأمم المتحدة وقدمنا 141 مليار دولار كمساعدات

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، ندعم الأمم المتحدة وقدمنا 141 مليار دولار أمريكي كمساعدات.

وتابع:الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر كفاءة في الحد من الصراعات والأزمات.

واستكمل:علينا جميعا التحرك الجاد لوقف العدوان وضمان إيصال المساعدات لسكان قطاع غزة.

كما أشار أن تقاعس المجتمع الدولي عن لجم العدوان سيسهم في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا.

ودعا جميع البلدان إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسار حل الدولتين، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة ومنها الاعتداء السافر على دولة قطر.

وأوضح أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.

