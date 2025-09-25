بشرى سارة لمرافقي الوافدين في السعودية

قررت السعودية لأول مرة منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين للوافدين في القطاع الخاص، في خطوة تفتح الباب لتشغيل المرافقين للعمالة الوافدة المتواجدة بدلا من الاستقدام.

وحدد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية: إن مجلس الوزراء اعتمد تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، وحدد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضافت: يتضمّن القرار تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساويًا لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات المؤهلين لها

وتابعت: سبق أن نص الأمر السامي على أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات المؤهلين لها، وأن تكون هناك حاجة لعملهم في حال أن يكون عمل المرافقين والمرافقات بديلًا عن الاستقدام ومتوافقًا مع ضوابط برنامج نطاقات، وأن تتوافر في صاحب العمل جميع الشروط الخاصة بالاستقدام.

مزاولة المهنة وفقًا للاشتراطات الحكومية

وحددت ضوابط عمل المرافقين في: توافر جميع الاشتراطات المرتبطة بمزاولة العمل فيهم، وأن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة وفقًا للاشتراطات الحكومية، وقصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، وأن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقًا للقوائم المتاحة لدى وزارة الموارد، وأن تتوافر الشروط الأخرى التي تضعها الوزارة لعمل المرافقين والمرافقات.

