وكيل صحة شمال سيناء يتفقد وحدات الرعاية الأولية ومستشفى بئر العبد التخصصي

واصل الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولاته المسائية بتفقد عدد من وحدات الرعاية الصحية الأولية بمركز بئر العبد، إلى جانب زيارة مستشفى بئر العبد التخصصي.



وكيل صحة شمال سيناء يتفقد 7 وحدات رعاية أولية ومستشفى بئر العبد التخصصي

ورافق وكيل الوزارة في الجولة كل من الدكتورة إينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة مريم الشعراوي عضو لجنة الحوكمة شملت الجولة المرور على وحدات التلول – 30 يونيو – قاطية – إقطية – السادات – سلمانة، إضافة إلى مركز طب أسرة بئر العبد، حيث تم تفقد أقسام الاستقبال، الكشف، التطعيمات، الصيدليات والمعامل، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.





وخلال الزيارة أصدر وكيل الوزارة عددًا من التوجيهات الفورية أبرزها: سرعة استكمال نواقص الأدوية والتجهيزات في وحدة التلول وتوفير جهاز سونار وتشغيل أجهزة المعمل وتوفير كرسي أسنان لوحدة 30 يونيو، وتجهيزها مع وحدة التلول للافتتاح خلال أكتوبر المقبل ومراجعة تنظيم مركز طب أسرة بئر العبد وفق النمط الأصلي والتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية وفصل الطعوم عن الأمصال والتخلص من النفايات الطبية بشكل سليم في وحدة قاطية، مع الاستفادة من جهاز الأشعة وتوفير أخصائي عظام وسرعة تجهيز وحدة إقطية تمهيدًا لافتتاحها خلال أكتوبر وإعادة تشغيل وحدة السادات كنقطة طبية متكاملة، مع دعمها بطبيب وفريق عمل لمبادرات رئيس الجمهورية واستبدال الأثاث القديم بوحدة سلمانة وتأكيد توافر المستلزمات والأدوية بالنوبتجيات.

كما تفقد وكيل الوزارة مستشفى بئر العبد التخصصي، واطمأن على سير العمل بجميع الأقسام الخدمية (الاستقبال، العناية، الحضانات، الأقسام الداخلية، الأشعة، المعمل وبنك الدم)، مؤكدًا جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة. وتحدث مع المرضى وذويهم للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية، موجهًا الشكر للدكتور تامر حمدي مدير المستشفى وفريق العمل على جهودهم.





وأكد الدكتور عمرو عبدالعال أن الجولات المسائية مستمرة، في إطار خطة المديرية لمتابعة سير العمل وضمان استدامة وتطوير الخدمات الصحية بجميع منشآت شمال سيناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.