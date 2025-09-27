إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بشمال سيناء

أُصيب ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص اليوم على طريق صدر الحيطان – نفق السويس، وذلك على بُعد نحو 15 كيلومترًا من منطقة صدر الحيطان في اتجاه النفق في وسط سيناء.

وكانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الدولي صدر - حيطان وسط سيناء.

وفور ورود البلاغ، تحركت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الواقعة، قبل أن يتم نقلهم بسرعة وأمان إلى مستشفى نخل المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.