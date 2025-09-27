السبت 27 سبتمبر 2025
إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بشمال سيناء

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص اليوم على طريق صدر الحيطان – نفق السويس، وذلك على بُعد نحو 15 كيلومترًا من منطقة صدر الحيطان في اتجاه النفق في وسط سيناء.  

وكانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الدولي صدر - حيطان وسط سيناء.   

وفور ورود البلاغ، تحركت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء إلى موقع الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الواقعة، قبل أن يتم نقلهم بسرعة وأمان إلى مستشفى نخل المركزي لتلقي العلاج اللازم.  

 

فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.  

